В Коломну привезли Казанскую икону Божией Матери

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Казанскую икону Божией Матери доставили в Успенский кафедральный собор в Коломне, святыня пробудет в городе три дня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Икона путешествует по стране уже несколько месяцев, она посетила уже 49 российских городов: пересекла Крайний Север, Дальний Восток. Сейчас икона прибыла в Московскую область в пределы епархии Московской митрополии», — рассказал пресс-секретарь Коломенской епархии иерей Димитрий Степаненков.Он добавил, что после Коломны святыню увезут в другие кафедральные города Московской митрополии, потом в Нижегородскую метрополию, а оттуда — в Москву.
В Коломне доступ к святыне будет открыт 9 и 10 октября с 8 утра до 21:00, а 11 октября — с 8 утра до 20:00. Каждый час перед образом будут проводить молебные пения с акафистом о Победе.
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