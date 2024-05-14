В Коломне проверили мониторинг аварийных деревьев

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Аварийные деревья срубили в лесах городского округа Коломна. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сотрудники ведомства проконтролировали выполнение рубки аварийных деревьев на участках лесного фонда, прилегающих к садовым товариществам.
Данные профилактические мероприятия проводятся для улучшения санитарного состояния лесов, а также недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному имуществу или имуществу граждан и юрлиц.
Читайте также:
В Талдомском округе на дорогу упало дерево
В Московской области сохраняется второй класс пожарной опасности
В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку
«Осенью прошлого года вблизи СНТ «Луч», «Озёрки» и «Ока» было выявлено 28 аварийных деревьев. Все они были обследованы детальным способом в соответствии с действующим порядком проведения лесопатологических обследований», — отметили в пресс-службе ведомства.
Данные профилактические мероприятия проводятся для улучшения санитарного состояния лесов, а также недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба государственному имуществу или имуществу граждан и юрлиц.
Читайте также:
В Талдомском округе на дорогу упало дерево
В Московской области сохраняется второй класс пожарной опасности
В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку
Мира Полтева