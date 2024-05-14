В Московской области сохраняется второй класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В подмосковных лесах до конца недели сохраняется второй класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.
В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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«С 15 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. 16 мая в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-16С», — отметили в ведомстве.
В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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Мира Полтева