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В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку

07 мая 2024, 21:31
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Под Коломной спасли заблудившуюся в лесу девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там отметили, что в майские праздники граждане традиционно открывают дачный сезон и отправляются в лес. Однако иногда это оборачивается проблемами.
«Четверо молодых людей ранним утром отправились погулять по лесу вблизи СНТ «Речицы-2» в городском округе Коломна. Девушка из этой компании отстала от друзей и вскоре поняла, что не может сама выбраться из леса. Мобильный телефон вот-вот должен был разрядиться. Девушка успела набрать номер 112 и сообщить, что заблудилась», – уточнили в пресс-службе.
На поиски по отправленным координатам выехали полицейские и сотрудники поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала Мособллеса, находясь на патрулировании, приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.



Испуганную девушку обнаружили у реки Луговая в Озёрском участковом лесничестве – в 2 км от садоводческого товарищества. За несколько часов, проведенных в лесу, она сильно замерзла.

Поисковики согрели девушку с помощью спасательного термоодеяла и тёплых носков, а лесничие предложили ей сухую обувь и на служебном автомобиле доставили до СНТ.

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В Германии задержали подозреваемого в двойном убийстве россиянок в Турции
В Германии задержали Куслевича, подозреваемого в убийстве двух девушек в Бодруме
07 мая 2024, 21:08

Фото: iStock/BrianAJackson

В Германии задержали Андрея Куслевича, подозреваемого в двойном убийстве в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Напомним, что в ноябре прошлого года в сельской местности пригорода турецкого Бодрума были обнаружены тела двух девушек, завёрнутые в ткань. Выяснилось, что убитыми были россиянки: 42-летняя Ирина и её 15-летняя дочь Даяна. Убийство было совершено из огнестрельного оружия.

Тогда полиция начала подозревать бывшего мужа Ирины – гражданина Литвы Андрея Куслевича, который сразу же после убийство бежал через Францию вместе с их совместным сыном. Неизвестно, где сейчас находится ребёнок.

Отметим, что в 2017 году Куслевич работал телохранителем у олигарха в Монако. В какой-то момент он вскрыл его сейф и украл драгоценности. Вора поймали в московском аэропорту, однако ему удалось сбежать из автозака по дороге из Бабушкинского суда Москвы в СИЗО.

Тогда ему грозило до четырёх лет лишения свободы. Мужчину объявили в розыск по статье о побеге из-под ареста.

Следственный комитет России возбудил в отношении Куслевича уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

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#убийство
#россияне
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В Оренбургской области нашли расчленённое тело женщины
07 мая 2024, 20:07

Фото: iStock/Pawel Kajak

Расчленённое тело женщины обнаружили недалеко от ледового дворца в Новотроицке Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По факту обнаружения частей тела было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователями и сотрудниками полиции была установлена личность погибшей. Ей оказалась 37-летняя местная жительница.

Также правоохранители установили личность предполагаемого убийцы. Им оказался 40-летний сожитель погибшей, которого уже судили ранее за совершение тяжкого преступления. Мужчина задержан.

В настоящее время следователи и криминалисты проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на установление всех деталей произошедшего преступления.

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#полиция
#ск рф
#оренбургская область
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Отлетевшее от КамАЗа колесо снесло женщину и мужчину на Кубани
07 мая 2024, 20:03

Фото: iStock/1933bkk

На Кубани отлетевшее от КамАЗа колесо на огромной скорости сбило женщину и мужчину, после чего влетело в припаркованный автомобиль. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошёл в Абрау-Дюрсо. Большегруз ехал по центру населённого пункта. В какой-то момент у него взорвалось одно колесо, а второе отлетело и на огромной скорости покатилось вниз. Оно снесло женщину и мужчину, которые находились на пути маршрута колеса, и остановилось, влетев в припаркованный автомобиль.

Женщину госпитализировали с множественными серьезными травмами, мужчина отделался несколькими ушибами.

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#подмосковье
#автомобиль
#беспилотник
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#девушка
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15-летняя школьница родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу
В Архангельске школьница родила в туалете ТЦ и выбросила новорождённого в лесу
07 мая 2024, 18:27

Фото: iStock/blinow61

В Архангельске 15-летняя девушка родила ребёнка в туалете торгового центра «Макси», а после выбросила новорождённого мальчика в лесу. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, инцидент произошел ещё в августе прошлого года. Девушка сняла процесс родов на камеру своего мобильного телефона и отправила друзьям. После чего вместе с 18-летним отцом ребёнка завернули младенца в футболку и выбросили его в кусты ближайшего леса.

6 мая текущего года в полицию обратилась девушка, которой продемонстрировали данное видео. Полицейские вычислили девушку с видеозаписи и начали проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Мужчина убил и расчленил свою девушку, а после «помогал» волонтёрам её искать
Мужчина убил и расчленил свою девушку в Оренбургской области
07 мая 2024, 17:57

Фото: iStock/Dzurag

В Оренбургской области мужчина убил свою девушку и расчленил её тело, а после этого обратился в полицию с заявлением о пропаже любимой и неделю «помогал» волонтёрам её искать. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, в Новотроицке бесследно пропала девушка. Её молодой человек обратился в полицию с заявлением. Пропавшую искали целую неделю. В поисках принимал активное участие её молодой человек.

В один из дней полицейские нашли женскую руку, недалеко от этого места обнаружилась голова пропавшей. Под подозрение сразу попал её мужчина. Его задержали, после чего он сразу признался, что убил и расчленил возлюбленную, а части тела спрятал в разных местах.

При этом убийца сфотографировал тело жертвы и отправил фотографию своей знакомой.

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Завербованного ГУР Украины сотрудника МЧС РФ задержали в Херсонской области
07 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Dzurag

В Херсонской области сотрудники ВСБ задержали сотрудника МЧС, которого завербовала украинская разведка. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«Жителя региона завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, он по их заданию перевез и хранил по месту жительства самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас российские спецслужбы устанавливают личности сообщников задержанного и выясняют другие подробности. Возбуждено уголовное дело.

Накануне в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.

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На полях в Можайском округе нашли 15 боеприпасов времён ВОВ
07 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в Можайском городском округе — на полях у деревень Ельня и Лесное, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один боеприпас был найден в поле на расстоянии одного километра от деревни Лесное. Прибывшие взрывотехники установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Ещё 14 боеприпасов, обнаруженных в поле у деревни Ельня, оказались ручными грантами РГД-33», — говорится в сообщении.
Все боеприпасы взрывотехники перевезли в безопасное место и обезвредили, соблюдая необходимые меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Богородском городском округе работники Мособлпожспаса освободили из смятой кабины пассажира, пострадавшего в ДТП с двумя грузовиками.

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#мособлпожспас
#боеприпасы
#великая отечественная война
#можайск
#спасатели
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Суд арестовал Надежду Кеворкову по обвинению в оправдании терроризма
07 мая 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Отмечается, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля текущего года. Примечательно, что за журналистку поручились Александр Проханов, Максим Шевченко, Ева Меркачева, Екатерина Гордон и Марат Кабаев.

Ранее сообщалось, что сотрудники силовых структур провели обыски у российской журналистки и блогера Надежды Кеворковой. В квартире блогера силовики обнаружили плакаты с надписями «они не террористы» и «лучше митинг».

Напомним, Надежда Кеворкова является автором блога религиозного содержания, в котором она также освещает палестино-израильский конфликт.

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#суд
#конфликт
#террористы
#митинг
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Двух братьев обвинили в использовании рабского труда в Ростовской области
07 мая 2024, 16:29

Фото: iStock/Zolnierek

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух братьев, которые использовали рабский труд на сельскохозяйственных полях. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства по региону.
Отмечается, что братья обвиняются по статье Уголовного кодекса России об использовании рабского труда.

По версии следствия, братья в течение трёх лет, начиная с 2020 года, использовали рабских труд пяти граждан в станице Дубенцовской. Мужчин вынуждали каждый день выполнять тяжёлые работы на полях. При этом причитающиеся им выплаты братья забирали себе. При этом потерпевшие не могли отказаться от выполнения требований, поскольку были ограничены в возможности выезда с мест работы и проживания.

Уголовное дело передано в суд.

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#ростовская область
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