В лесу под Коломной нашли заблудившуюся девушку

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Под Коломной спасли заблудившуюся в лесу девушку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там отметили, что в майские праздники граждане традиционно открывают дачный сезон и отправляются в лес. Однако иногда это оборачивается проблемами.
«Четверо молодых людей ранним утром отправились погулять по лесу вблизи СНТ «Речицы-2» в городском округе Коломна. Девушка из этой компании отстала от друзей и вскоре поняла, что не может сама выбраться из леса. Мобильный телефон вот-вот должен был разрядиться. Девушка успела набрать номер 112 и сообщить, что заблудилась», – уточнили в пресс-службе.На поиски по отправленным координатам выехали полицейские и сотрудники поискового отряда коломенского отделения «ЛизаАлерт». Сотрудники лесной охраны Ступинского филиала Мособллеса, находясь на патрулировании, приняли звонок из полиции и тоже подключились к поиску.
Испуганную девушку обнаружили у реки Луговая в Озёрском участковом лесничестве – в 2 км от садоводческого товарищества. За несколько часов, проведенных в лесу, она сильно замерзла.
Поисковики согрели девушку с помощью спасательного термоодеяла и тёплых носков, а лесничие предложили ей сухую обувь и на служебном автомобиле доставили до СНТ.
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Лора Луганская