В Талдомском округе на дорогу упало дерево

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Дерево упало на дорогу, пролегающую между ж/д станцией Вербилки и одноимённым рабочим посёлком Талдомского городского округа, препятствие с пути убрали сотрудники Талдомского лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Об упавшем на дорогу дереве в лесничество сообщили местные жители: после их звонка сотрудники лесничества прибыли на место происшествия за пятнадцать минут. Они увидели, что дерево полностью перекрыло одну из полос движения, что создавало трудности при проезде и повышало риск ДТП», — говорится в сообщении.Лесничие распилили ствол и убрали его части с проезжей части, вся работа по освобождению проезжей части заняла около получаса.
В подмосковном Комлесхозе подчеркнули, что попытка самостоятельно распилить упавшее дерево является нарушением правил, такое самоуправство грозит штрафом, поэтому самое правильное в случае проблем с деревьями — обращаться к лесничим.
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