В Коломне в июне завершат реконструкцию цементного завода

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора московской области
Реконструкцию цементного завода в Коломне завершат в июне 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Сотрудники ведомства провели проверку хода реконструкции цеха помола цементного завода «ХОЛСИМ (РУС)»
В общей сложности реконструкция проводится на площади свыше 5,8 тысяч квадратных метров.
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«Модернизация предприятия позволит до минимума снизить вредное воздействие на окружающую среду и выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить производительность труда и качество самой продукции — сухих цементных смесей. К работам по реконструкции приступили в марте 2024 года. На сегодня стройготовность составляет 95%. Ведутся работы по пуско-наладке технологического оборудования», — поделились в пресс-службе.
В общей сложности реконструкция проводится на площади свыше 5,8 тысяч квадратных метров.
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Мира Полтева