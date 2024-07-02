В Колумбии не смогли стерилизовать «кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара

Фото: istockphoto / USO
Завезенных в Колумбию наркобароном Пабло Эскобаром бегемотов не удалось стерилизовать, сообщили в The Times.
В Колумбии не смогли осуществить программу по контролю численности бегемотов, которых завёз в страну известный наркобарон Пабло Эскобар.
По оценкам специалистов, к 2034 году численность бегемотов в Колумбии может достигнуть 1400 особей.
Из-за бюрократических сложностей проект по переселению 70 животных в индийские и мексиканские заповедники до сих пор не реализован.
Также была остановлена программа стерилизации, в рамках которой планировали прооперировать 40 особей. За три месяца стерилизовали только семь животных.
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«Пабло Эскобар нелегально ввёз бегемотов из Африки для своего частного зоопарка в 80-х годах. Позже четыре особи оказались без присмотра в пруду рядом с заброшенным поместьем и начали размножаться. Отсутствие естественных врагов привело к тому, что их количество увеличивалось, и в 2006 году одного самца, одну самку и детёныша заметили уже в 100 километрах от этого места», — сообщили в издании.
По оценкам специалистов, к 2034 году численность бегемотов в Колумбии может достигнуть 1400 особей.
Из-за бюрократических сложностей проект по переселению 70 животных в индийские и мексиканские заповедники до сих пор не реализован.
Также была остановлена программа стерилизации, в рамках которой планировали прооперировать 40 особей. За три месяца стерилизовали только семь животных.
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Мира Полтева