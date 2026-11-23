В США сотрудницу школы обвинили в действиях сексуального характера в отношении ученика
В США арестовали 25-летнюю сотрудницу школы Уико Этенгейн по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 17-летнего ученика. Об этом сообщает NBC10.
По сведениям издания, женщина работала в школе учительницей и охранницей. Камеры наблюдения записали, как она вошла в библиотеку вместе с подростком. Следствие считает, что там произошел инцидент.
Служба защиты детей получила сообщение о случившемся, после чего правоохранители задержали сотрудницу школы. Ей предъявили несколько обвинений, в том числе в развращении несовершеннолетних. Позднее женщина вышла под залог в размере 50 тысяч долларов.
Ранее у окружающих уже возникали подозрения по поводу ее общения с несовершеннолетними. По данным издания, она допускала чрезмерную фамильярность с подростками.
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