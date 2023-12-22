В Комитете по культуре Петербурга объяснили введение масочного режима

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Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима для организаторов новогодних праздников, а также массовых мероприятий для предотвращения распространения вирусов.
«Во избежание роста заболеваемости сразу после праздников, надо вспомнить дополнительные меры: контроль за температурным режимом в помещениях, частотой проветриваний, дезинфекцией, обеззараживанием воздуха. Для сотрудников организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий введён масочный режим», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе Комитета по культуре.
Также гражданам рекомендовали соблюдать другие правила гигиены, такие, как регулярное мытьё рук, применение антисептиков, дезинфекция гаджетов и т. д.
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