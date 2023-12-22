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В Комитете по культуре Петербурга объяснили введение масочного режима

Масочный режим введён во избежание распространения инфекций
22 декабря 2023, 19:57
Фото: istockphoto.com/cerro_photography

Фото: istockphoto.com/cerro_photography

Главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление о введении масочного режима для организаторов новогодних праздников, а также массовых мероприятий для предотвращения распространения вирусов.

«Во избежание роста заболеваемости сразу после праздников, надо вспомнить дополнительные меры: контроль за температурным режимом в помещениях, частотой проветриваний, дезинфекцией, обеззараживанием воздуха. Для сотрудников организаций и учреждений независимо от форм собственности при организации массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий введён масочный режим», – прокомментировали в беседе с «Петербургским дневником» в пресс-службе Комитета по культуре.

Также гражданам рекомендовали соблюдать другие правила гигиены, такие, как регулярное мытьё рук, применение антисептиков, дезинфекция гаджетов и т. д.

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#мероприятия
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Подмосковные катки под открытым небом приняли уже более 80 тыс человек
22 декабря 2023, 19:46

Фото: пресс-служба Минблаго МО

Ледовые катки под открытым небом в Подмосковье с начала зимнего сезона посетили более 80 тыс человек. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«На территории региона в этом сезоне будут функционировать 60 катков под открытым небом. Сейчас работают уже 42 катка. На многих открыты пункты проката спортинвентаря», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
Он отметил, что на территории парков в этом году развернут 46 катков, из них 16 – с искусственным льдом, 30 – с натуральным покрытием.

На площадях и набережных зальют девять катков с искусственным покрытием. На территориях социальных объектов уже работают все пять площадок с искусственным льдом.

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Омбудсмен Оболонский предложил творчески подходить к возвращению уроков труда
22 декабря 2023, 19:33

Фото: istockphoto.com/Biserka Stojanovic

Исполнительный директор Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте по правам ребёнка Юрий Оболонский поддержал возвращение уроков труда в школы, отметив, что к этому надо подходить творчески.
Он пояснил, что старшеклассникам, например, надо предлагать то, что будет интересно, а главное действительно полезно для их дальнейшей жизни.

«Взрослым ребятам нужно автодело, чтоб категорию автомобиля, например, B и C получали. Для девочек медицинское дело, это очень важно, любая девочка — это будущая мама, для которой бывает важно оказание первой медицинской помощи или помощи в экстремальной ситуации. Я считаю, что надо творчески к этому вопросу подходить. И, взрослым классам надо предлагать какие-то серьёзные мотивационные вещи, и они с удовольствием будут принимать это», — высказал своё мнение в беседе с Pravda.Ru Оболонский.

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Дольщики проблемного красногорского ЖК «Опалиха Парк» начали получать ключи
22 декабря 2023, 19:26

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дольщикам первого корпуса проблемного ЖК «Опалиха Парк» в городском округе Красногорск в преддверии Нового года начали выдавать ключи. Долгожданные квартиры получат 217 семей, сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.
«Завершения строительства своего дома теперь уже бывшие обманутые дольщики ждали более пяти лет. Проект ЖК «Опалиха Парк» был представлен в 2014 году застройщиком ООО «Авест». Деньги в возведение объекта вложили порядка 400 дольщиков. Однако девелопер не справился со своими обязательствами и из запланированных нескольких корпусов лишь наполовину построил первый», – рассказали в министерстве.
Чтобы решить проблему, Минжилполитики Московской области поддержало предложение инвестора, Группы компаний «Гранель», о реализации социально-значимого проекта.

В 2021 году в рамках инвестор взял на себя обязательства по достройке корпуса №1 комплекса «Опалиха Парк». Участникам долевого строительства корпусов №2 предложили разные варианты получения жилья: предоставление квартир в достроенном корпусе или в расположенном рядом жилкомплексе «Аникеевский».

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#красногорск
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Навка заявила, что была разочарована поездкой в Нью-Йорк
22 декабря 2023, 19:14

Фото: iStock/vadimrysev

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что была страшно разочарована своей последней поездкой в Нью-Йорк, в интервью для «РИА Новости» в рамках шоу «На два слова».
«Вы знаете, когда выбирали Трампа, мы со старшей дочерью напросились, можно сказать, за компанию с супругом — он туда поехал в командировку в Нью-Йорк. Было страшное разочарование», — рассказала Навка.

По словам спортсменки, Нью-Йорк застрял в развитии на уровне 90-х годов и совершенно не развивается. К тому же, город стал сильно грязным, с бездомными, мусором и витающим в воздухе смогом, заключила Навка.

В интервью жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова также рассказала подробности своей семейной жизни с супругом.

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#нью-йорк
#бездомные
#мусор
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Юрист Моисеев заявил о возможности компенсации за упавшие на авто сосульки
22 декабря 2023, 19:10

Фото: istockphoto.com/Anton Vakhrushev

Юрист Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Владимир Моисеев заявил, что автовладельцы могут получить компенсацию за порчу машины от упавшей сосульки или глыбы снега от управляющей компании.
Он объяснил, что чаще всего именно УК ответственны за такие ситуации, поскольку они отвечают за обслуживание тех или иных территорий и домов.

«Фиксацию ущерба авто лучше производить фотографированием или видеосъемкой, позволяющими точно установить место машины. По возможности составить акт в простой письменной форме, в котором указать контакты свидетелей произошедшего, получить записи с придомовых видеокамер», — пояснил в беседе с NEWS.ru Моисеев.

Также специалист рекомендовал вызвать полицию для фиксации подробностей происшествия в специальных рапортах и документах, которые впоследствии могут послужить доказательством.

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#ук
#авто
#происшествия
#машины
#снег
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«Аэрофлот» тестирует новую услугу по перевозке животных
«Аэрофлот» тестирует новую услугу по перевозке животных на пассажирском кресле
22 декабря 2023, 19:05

Фото: iStock/Edgar Breshchanov

«Аэрофлот» начал тестировать услуги перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолёта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что в тестовом режиме пассажиры смогут перевозить своих домашних животных в контейнерах на соседнем месте. За одним пассажиром может быть закреплён только один питомец. Билет на соседнее кресло будет продаваться по стандартному тарифу, применяемому для взрослого пассажира.

Кроме того, в условиях перевозки уточняется, что питомца можно размещать только в кресле у иллюминатора, а общий вес контейнера с животным не должен превышать 15 килограммов. Во время полёта запрещается открывать контейнер, чтобы зверёк самовольно не перемещался по салону самолёта.

Тестирование услуги будет осуществляться до 20 марта 2024 года, а затем авиакомпания примет решение, делать ли эту услугу постоянной.

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#аэрофлот
#тестирование
#животные
#пассажиры
#самолет
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«Мерзость»: Хинштейн прокомментировал «голую» вечеринку Ивлеевой
Роскомнадзор усмотрел пропаганду ЛГБТ* в фото-видео с «голой вечеринки» Ивлевой
22 декабря 2023, 18:38

Фото: iStock/Akintevs

Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в некоторых фото-видео материалах с «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлевой. Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн
«Роскомнадзор усматривает признаки пропаганды ЛГБТ* в ряде фото- видео материалов с «голой вечеринки» Ивлевой, размещенных в сети. Регулятор уже начал заниматься удалением и блокировкой этой мерзости», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также выразил надежду на то, что МВД также не останется в стороне от этой истории и возбудит административные дела на «организаторов шабаша» за пропаганду ЛГБТ*.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

Одного из участников торжества, рэпера Vasio, который пришёл на вечеринку, буквально, в одном носке, который прикрывал его причинное место, уже арестовали на 15 суток.

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Рэпер Vasio, принявший участие в вечеринке Ивлеевой, арестован на 15 суток

*международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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Суд обязал военного выплатить 14 млн рублей за разбитый «Панцирь-С»
22 декабря 2023, 18:28

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге военный суд обязал выплатить офицера ВС РФ 14 млн рублей за то, что по его вине был поврежден зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С» при столкновении с железнодорожным мостом. Об этом пишет «Фонтанка.ру».
Согласно сообщению, капитан, который нес ответственность за ЗРК, забыл привести в походное положение автономный оптический пост (АОП). Тогда грузовик с «Панцирем» в ночь с 30 июня на 1 июля не проехал под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе, а АОП получил существенные повреждения при столкновении с мостом.

Военный суд удовлетворил гражданский иск Минобороны на сумму почти 14 млн рублей. Однако судом во внимание были приняты заслуги офицера и смягчающие обстоятельства, назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. рублей.

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Автоэксперт Сажин поддержал конфискацию авто за повторное пьяное вождение

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#суд
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#ночь
#пост
#наказание
#минобороны
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Автоэксперт Кадаков спрогнозировал подорожание УАЗа в новом году
22 декабря 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/gopixa

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков заявил, что автомобили УАЗ в 2024 году могут вырасти в цене на 5-7%.
«Есть много входящих факторов, которые влияют на цену автомобилей, и как они изменятся в следующем году — вопрос открытый. Неизвестно, какой будет курс валют, а автомобили УАЗ значительно импортозависимы. Непонятно, какой будет ключевая ставка ЦБ. Если все факторы останутся неизменными, то можно предположить, что автомобили УАЗ подорожают в следующем году на величину инфляции — на 5-7% в течение года», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Кадаков.

Он добавил, что модернизация автомобилей производителя, которую планирует произвести компания, также может отразится на росте стоимости.

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#автомобили
#модернизация
#цена
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