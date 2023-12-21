Врач Мясников анекдотом прокомментировал введение масочного режима в Петербурге

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В Санкт-Петербурге на период новогодних праздников снова введён масочный режим. Известный врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что ему на этот счёт сказать особо нечего.
В своём телеграм-канале он рассказал, что его часто просят прокомментировать это решение городских властей. Но он не считает нужным что-либо говорить по этому поводу.
В Петербурге зафиксирован рост заболеваемости гриппом, ОРВИ, коронавирусом и пневмониями. В связи с этим с 20 декабря введён масочный режим на массовых мероприятиях, а для сотрудников — измерение температуры и другие меры. Однако специалисты не ожидают распространения ограничений на всю страну.
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«Без комментариев. Вспомнил известный анекдот: «Что сказал папа, когда упал с лестницы?» — «Мат пропускать?» — «Да!» — «Тогда ничего!», — написал доктор Мясников.
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Александр Бойцов