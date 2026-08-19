В Комитете по туризму Петербурга прокомментировали предстоящие концерты Канье Уэста

19 августа 2026, 15:35

В Петербурге ожидается увеличение потока туристов из-за концерта Канье Уэста

Фото: iStock/Ancient Aftertone

Предстоящие концерты американского рэпера Канье Уэста привлекут в Санкт-Петербург нишевых туристов. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.





Напомним, концерты американского рэпера запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром Арене». После появления этой информации в СМИ, бронирование билетов на поезда в Петербург на эти даты выросли в 41 раз, при этом интерес к авиабилетам увеличился в 16 раз.



При этом эксперты считают, что выступление Канье Уэста может привести к росту цен на посуточную аренду жилья в Санкт-Петербурге, а в районах рядом с «Газпром-Ареной» ожидается увеличение стоимости квартир на 25–30%, пишут argumenti.ru.





«Октябрь считается периодом с невысоким спросом на аренду в Северной столице. Объем предложений остается высоким, поэтому часть собственников может увеличить стоимость проживания примерно на 10–15%, однако не все владельцы жилья будут менять цены», — говорится в материале издания.

«В Петербурге в октябре–декабре проходит множество мероприятий, которые привлекают туристов не только из России, но и других стран. Однако, как показывает мировая практика, подобные концерты известных артистов всегда дополнительно привлекают нишевых туристов, которые приезжают специально, чтобы увидеть шоу», — приводит «Петербургский дневник» сообщение пресс-службы.