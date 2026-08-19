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«Зеваки с деньгами»: Лоза высмеял тех, кто покупает билеты на концерт Канье Уэста

Юрий Лоза раскритиковал аудиторию предстоящих концертов Канье Уэста
Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза назвал Канье Уэста посредственным исполнителем. По мнению Лозы, аудитория рэпера состоит из людей, далёких от жанра и не разбирающихся в нём.



В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что Канье не идёт в сравнение с Эминемом или Тупаком Шакуром, которых он считает настоящими гигантами.

«Уэста принято считать революционером, но в чём его революция? В том, что он совершает идиотские поступки и делает заявления, от которых кровь в жилах стынет? Я полагаю, что среди тех, кто купил билет на его концерт, много обычных зевак, у которых были деньги, и они просто не могли пропустить концерт западного артиста», — отметил поэт.
Сам Лоза заявил, что не планирует идти на выступление рэпера и отказался бы от совместного исполнения песен с ним, даже если бы ему предложили гонорар. При этом он признал, что с удовольствием посетил бы концерт Эминема, а выступление Тупака, будь тот жив, назвал бы событием совсем иного уровня.

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Ольга Щелокова

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