«Зеваки с деньгами»: Лоза высмеял тех, кто покупает билеты на концерт Канье Уэста

19 августа 2026, 15:31

Юрий Лоза раскритиковал аудиторию предстоящих концертов Канье Уэста

Юрий Лоза (Фото: Instagram* @lozayury)

Певец Юрий Лоза назвал Канье Уэста посредственным исполнителем. По мнению Лозы, аудитория рэпера состоит из людей, далёких от жанра и не разбирающихся в нём.





В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что Канье не идёт в сравнение с Эминемом или Тупаком Шакуром, которых он считает настоящими гигантами.

«Уэста принято считать революционером, но в чём его революция? В том, что он совершает идиотские поступки и делает заявления, от которых кровь в жилах стынет? Я полагаю, что среди тех, кто купил билет на его концерт, много обычных зевак, у которых были деньги, и они просто не могли пропустить концерт западного артиста», — отметил поэт.