«Зеваки с деньгами»: Лоза высмеял тех, кто покупает билеты на концерт Канье Уэста
Юрий Лоза раскритиковал аудиторию предстоящих концертов Канье Уэста
Певец Юрий Лоза назвал Канье Уэста посредственным исполнителем. По мнению Лозы, аудитория рэпера состоит из людей, далёких от жанра и не разбирающихся в нём.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист подчеркнул, что Канье не идёт в сравнение с Эминемом или Тупаком Шакуром, которых он считает настоящими гигантами.
«Уэста принято считать революционером, но в чём его революция? В том, что он совершает идиотские поступки и делает заявления, от которых кровь в жилах стынет? Я полагаю, что среди тех, кто купил билет на его концерт, много обычных зевак, у которых были деньги, и они просто не могли пропустить концерт западного артиста», — отметил поэт.Сам Лоза заявил, что не планирует идти на выступление рэпера и отказался бы от совместного исполнения песен с ним, даже если бы ему предложили гонорар. При этом он признал, что с удовольствием посетил бы концерт Эминема, а выступление Тупака, будь тот жив, назвал бы событием совсем иного уровня.