«Паника»: Лисовец раскрыл причину, по которой не пойдёт на концерт Канье Уэста
Влад Лисовец заявил, что не пойдёт на концерт Канье Уэста из-за боязни толпы
Стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Жертва обстоятельств» высказался о предстоящем концерте Канье Уэста в Москве.
Владислав Васильевич заявил, что не планирует посещать выступление американского рэпера. Лисовец отметил, что избегает массовых мероприятий.
«Где я, а где Канье Уэст. Я вообще не люблю концерты. Я не люблю массовое скопление людей. Когда очень много народа, у меня начинается паника. С детства не люблю», — пояснил знаток моды.Стилист вспомнил, что в своё время даже пропустил концерты Уитни Хьюстон и Аллы Пугачёвой. Причиной стал тот же страх перед толпой. В отличие от многих поклонников, которые уже готовятся к шоу Йе, Лисовец предпочитает держаться в стороне от ажиотажа.