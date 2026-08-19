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«Паника»: Лисовец раскрыл причину, по которой не пойдёт на концерт Канье Уэста

Влад Лисовец заявил, что не пойдёт на концерт Канье Уэста из-за боязни толпы
Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

Стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Жертва обстоятельств» высказался о предстоящем концерте Канье Уэста в Москве.



Владислав Васильевич заявил, что не планирует посещать выступление американского рэпера. Лисовец отметил, что избегает массовых мероприятий.

«Где я, а где Канье Уэст. Я вообще не люблю концерты. Я не люблю массовое скопление людей. Когда очень много народа, у меня начинается паника. С детства не люблю», — пояснил знаток моды.
Стилист вспомнил, что в своё время даже пропустил концерты Уитни Хьюстон и Аллы Пугачёвой. Причиной стал тот же страх перед толпой. В отличие от многих поклонников, которые уже готовятся к шоу Йе, Лисовец предпочитает держаться в стороне от ажиотажа.
Ольга Щелокова

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