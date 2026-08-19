«Паника»: Лисовец раскрыл причину, по которой не пойдёт на концерт Канье Уэста

19 августа 2026, 14:37

Влад Лисовец заявил, что не пойдёт на концерт Канье Уэста из-за боязни толпы

Канье Уэст (Фото: кадр из документального фильма «Плохой 25»)

Стилист Влад Лисовец на премьере фильма «Жертва обстоятельств» высказался о предстоящем концерте Канье Уэста в Москве.





Владислав Васильевич заявил, что не планирует посещать выступление американского рэпера. Лисовец отметил, что избегает массовых мероприятий.

«Где я, а где Канье Уэст. Я вообще не люблю концерты. Я не люблю массовое скопление людей. Когда очень много народа, у меня начинается паника. С детства не люблю», — пояснил знаток моды.