«Мог состояться в Москве»: Стало известно, почему для концерта Канье Уэста выбрали Петербург

19 августа 2026, 13:10

Глава SAY Agency Субчева: для выступления Канье Уэста рассматривали «Лужники»

Фото: iStock/Евгений Хабаров

Концерт Канье Уэста мог состояться в Москве, однако этого не произошло из-за отсутствия в столице достаточно больших закрытых площадок и непредсказуемой погоды в октябре. Об этом рассказала владелец и генеральный директор концертного агентства SAY Agency Анна Субчева.





В разговоре с «Известиями» она отметила, что выбор для проведения концерта пал на стадион «Газпром Арена», потому что он с крышей, которая позволит обеспечить комфорт зрителям при любой погоде.





«Мы хотели изначально делать стадион «Лужники», но, к сожалению, октябрь — такой месяц с непредсказуемыми погодными условиями, когда мы, к сожалению, не можем гарантировать, что не будет дождя, не будет минусовой температуры или близко к минусовой температуре», — пояснила Субчева.