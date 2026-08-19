«Мог состояться в Москве»: Стало известно, почему для концерта Канье Уэста выбрали Петербург
Глава SAY Agency Субчева: для выступления Канье Уэста рассматривали «Лужники»
Концерт Канье Уэста мог состояться в Москве, однако этого не произошло из-за отсутствия в столице достаточно больших закрытых площадок и непредсказуемой погоды в октябре. Об этом рассказала владелец и генеральный директор концертного агентства SAY Agency Анна Субчева.
В разговоре с «Известиями» она отметила, что выбор для проведения концерта пал на стадион «Газпром Арена», потому что он с крышей, которая позволит обеспечить комфорт зрителям при любой погоде.
«Мы хотели изначально делать стадион «Лужники», но, к сожалению, октябрь — такой месяц с непредсказуемыми погодными условиями, когда мы, к сожалению, не можем гарантировать, что не будет дождя, не будет минусовой температуры или близко к минусовой температуре», — пояснила Субчева.
Она добавила, что в России долго готовились к выступлению американского рэпера, тем не менее на протяжении двух лет организовать мероприятие не удавалось. Сейчас новость о его концерте в Петербурге вызывает огромный ажиотаж не только среди россиян, но и граждан других стран.