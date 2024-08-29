В компании «Софтлайн» озвучили причину иска к структуре Минобороны РФ

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По словам представителей менеджмента крупной российской IT-компании «Софтлайн», они намерены добиться возврата 25 миллионов рублей, которые задолжало предприятие «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ).
Одним из руководителей этой структуры был бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, арестованный по делу о коррупции, напоминает РИА Новости. По словам руководства «Софтлайна», они уже инициировали процедуру банкротства в отношении ГУОВ, которая будет прекращена сразу же, как только будет погашен указанный долг.
В пресс-службе IT-компании сообщили, что этот долг накапливался в течение нескольких лет и был полностью подтверждён в судах всех инстанций ещё три года назад. Однако руководство ГУОВ игнорировало требования о возврате долга. В компании «Софтлайн» подчеркнули, что продолжат борьбу за возврат задолженности и соблюдение интересов акционеров всеми законными способами.
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Александр Бойцов