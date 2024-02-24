В конгрессе выступили за выход США из ООН

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На встрече в штате Флорида Мэтт Гаетц член палаты представителей Конгресса США высказал предложение о прекращении финансовой поддержки Организации Объединенных Наций (ООН), выходе страны из нее и перемещении штаб-квартиры организации за пределы территории США.
«Я настаиваю на том, чтобы в нашем федеральном бюджете не было выделено ни одного доллара на ООН. Соединенные Штаты должны покинуть ООН, а ООН — покинуть территорию США», — заявил он.Гаетц подчеркнул, что его убеждение основано на необходимости прекращения финансирования организации, представители которой, по его мнению, участвовали в атаках и убийствах израильтян.
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Артем Кузьмин