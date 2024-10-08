В конкурсе «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» Подмосковье представят 632 участника

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»
Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Московскую область на конкурсе представят 632 участника, которые решили попробовать свои силы, чтобы заявить о себе на всю страну, реализовать свой медиапотенциал и побороться за призовой фонд в 15 миллионов рублей от партнёров проекта.
Проект «ТопБЛОГ» — это первый образовательный проект для авторов и создателей контента, который помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.
Конкурс «Спецноминации 2.0» стартовал в июле этого года, и от Московской области было подано 632 заявки. Участники выбирали тематические спецноминации, выполняли задания, публиковали контент и проходили образовательные модули.
Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме в конце осени. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности, включая стажировки, онлайн-курсы, собственные рубрики и консультации по медиапродвижению.
До 30 ноября все желающие могут пройти образовательную программу «Медиалаборатория» на сайте проекта.
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Конкурс «Спецноминации 2.0» стартовал в июле этого года, и от Московской области было подано 632 заявки. Участники выбирали тематические спецноминации, выполняли задания, публиковали контент и проходили образовательные модули.
Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме в конце осени. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности, включая стажировки, онлайн-курсы, собственные рубрики и консультации по медиапродвижению.
До 30 ноября все желающие могут пройти образовательную программу «Медиалаборатория» на сайте проекта.
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Дайана Хусинова