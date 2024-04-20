В конце апреля Санкт-Петербург накрыл снегопад

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Санкт-Петербург и Ленинградскую область замело снегом в конце апреля.
Как сообщили синоптики центра «Фобос», за выходные 20-21 апреля в Ленинградской области выпадет 5-10 сантиметров снега. Весь регион накроют «декабрьские сугробы». Уточняется, что это природное явление связано с циклоном, который пришёл в Россию с Балканского полуострова.
По прогнозам ситуация с гололедицей на ленинградских дорогах сохранится до следующей недели. Однако, с ближайшее время в область вернётся облачная с прояснениями погода.
В «Фобосе» сообщили, что снегопад также можно ожидать в Великом Новгороде.
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