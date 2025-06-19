Автомобилистам Подмосковья напомнили правила безопасного вождения во время дождя
Видео: пресс-служба МТДИ МО
В столичном регионе установилась дождливая погода. Управление автомобилем в таких условиях требует особой осторожности. Об основных правилах безопасного вождения на мокрой дороге рассказали специалисты Минтранса Московской области.
Критическая скоростью для аквапланирования составляет 70-100 километров в час. Если машина «поплыла», не следует крутить руль и резко тормозить. Нужно, не меняя положение руля, отпустить педаль газа. Важно не совершать резких движений.«Скопление воды может создать эффект аквапланирования и спровоцировать занос. Чтобы избежать этого, лужи лучше объезжать или проезжать на пониженной скорости. Тормозить следует плавно, а перед лужей отпустить тормоз», — говорится в сообщении.
Ещё одной опасностью во время дождей является ухудшение видимости, из-за чего может исказиться восприятие расстояния.
«Поэтому в непогоду избегайте обгонов и других манёвров», — призывают эксперты.Пассажирам тоже рекомендуется проявлять повышенное внимание, проверять проезжую часть перед переходом дороги и использовать световозвращатели.