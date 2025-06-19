Автомобилистам Подмосковья напомнили правила безопасного вождения во время дождя

19 июня 2025, 11:33

Видео: пресс-служба МТДИ МО

В столичном регионе установилась дождливая погода. Управление автомобилем в таких условиях требует особой осторожности. Об основных правилах безопасного вождения на мокрой дороге рассказали специалисты Минтранса Московской области.

«Скопление воды может создать эффект аквапланирования и спровоцировать занос. Чтобы избежать этого, лужи лучше объезжать или проезжать на пониженной скорости. Тормозить следует плавно, а перед лужей отпустить тормоз», — говорится в сообщении.

