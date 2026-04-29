В конце текущей недели в Москве потеплеет до +18 °С
Синоптик Леус: В Москве обновился рекорд по высоте снежного покрова
Высота снежного покрова в Москве в среду, 29 апреля, составила семь сантиметров. Такой показатель стал новым суточным рекордом за последние 90 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, за минувшие сутки снежный покров в столице уменьшился на три см и составил семь см.
«Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял четыре см и продержался 90 лет!», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова Леуса.
Тем временем уже к концу текущей недели в столичном регионе потеплеет до +18 °С, рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT.
Так, по ее прогнозу, 1 мая в Москве будет прохладно, но без существенных осадков. Ночью ожидается около 0...+2 °С, а днем — порядка +7...+9 °С.
«В субботу и воскресенье уже будет солнечно и без осадков. Но ночи еще будут холодными. Днем в субботу стоит ожидать +8...+13 °С, в воскресенье — +13...+18 °С», — уточнила Позднякова.
В понедельник, 4 мая, по словам синоптика, в Москве ожидается до +20 °С.