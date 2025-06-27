Самая сухая пустыня мира Атакама впервые за десять лет покрылась снегом
Пустыня Атакама в Чили, считающаяся самой сухой в мире, в четверг покрылась снегом. Об этом сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA через свою страницу в социальной сети X (бывший Twitter).
В опубликованном обсерваторией видеоролике отмечается, что столь значительное снежное покрытие наблюдается впервые за последние десять лет. Это явление названо невероятным.
Как добавила чилийская газета Mercurio, метеорологи заранее прогнозировали в регионе неблагоприятную погоду с сильными ливнями и штормами.
В начале июня «Радио 1» передавало, что в Австралии на пляже Тасмании обнаружили выброшенного на берег сельдяного короля. В легендах эту рыбу называют предвестником катастроф. «Короля» длиной около трех метров заметила женщина, гулявшая по Оушен-Бич на западе острова.
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