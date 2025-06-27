Самая сухая пустыня мира Атакама впервые за десять лет покрылась снегом

27 июня 2025, 04:21

Фото: iStock/Pancho Casagrande

Пустыня Атакама в Чили, считающаяся самой сухой в мире, в четверг покрылась снегом. Об этом сообщила расположенная на ее территории обсерватория ALMA через свою страницу в социальной сети X (бывший Twitter).