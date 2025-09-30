Внука Калашникова признали виновным в убийстве спортсмена

30 сентября 2025, 22:00

Присяжные вынесли обвинительный вердикт внуку Калашникова по убийству Сидорика

Фото: istockphoto/simpson33

Коллегия присяжных в Октябрьском районном суде Ижевска признала виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика Игоря Красновского, внука конструктора оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщает региональная прокуратура.