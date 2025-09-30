Внука Калашникова признали виновным в убийстве спортсмена
Коллегия присяжных в Октябрьском районном суде Ижевска признала виновным в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика Игоря Красновского, внука конструктора оружия Михаила Калашникова. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее объединённая пресс-служба судов региона сообщала об аресте 52-летнего Красновского. Ему инкриминировали также угрозу убийством сожительнице погибшего. Сам обвиняемый в суде вину не признал и ходатайствовал о рассмотрении дела коллегией присяжных.
Прокуратура отмечает, что заседатели сочли представленные государственным обвинителем доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта и постановили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. В свою очередь Красновский заявил им, что нанес удар(ы) ножом в целях самообороны и не угрожал сожительнице спортсмена.
Далее профессиональный судья рассмотрит вопросы юридической квалификации содеянного, назначит наказание и вынесет приговор.
