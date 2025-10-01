«Думал, что умираю»: Дуров признался, что его пытались отравить

01 октября 2025, 00:02

Павел Дуров заявил, что весной 2018 года его пытался отравить странный сосед

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как его пытались отравить несколько лет назад. Инцидент случился в 2018 году, когда «странный сосед» оставил у его двери подозрительную посылку. Этим Дуров поделился в интервью журналисту Лексу Фридману, которое можно найти на YouTube.





Дурову стало плохо примерно через час после обнаружения посылки. Он почувствовал острую боль по всему телу, начал терять зрение и способность дышать.





«У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — признался предприниматель.