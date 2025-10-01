«Думал, что умираю»: Дуров признался, что его пытались отравить
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как его пытались отравить несколько лет назад. Инцидент случился в 2018 году, когда «странный сосед» оставил у его двери подозрительную посылку. Этим Дуров поделился в интервью журналисту Лексу Фридману, которое можно найти на YouTube.
Дурову стало плохо примерно через час после обнаружения посылки. Он почувствовал острую боль по всему телу, начал терять зрение и способность дышать.
«У меня редко болит голова или случается кашель, я не принимаю таблеток, потому что мне это не нужно. Это был единственный случай в жизни, когда я думал, что умираю», — признался предприниматель.
Дуров отметил, что его тело начало отказывать, когда он пытался дойти до ванной комнаты. Мужчина упал и очнулся только на следующее утро. Он лежал на полу до рассвета. Проснувшись, ощущал сильную слабость.
После этого случая он две недели не мог нормально передвигаться, однако об инциденте публично рассказывать не стал. Не хотел никого пугать.
Весной 2018 года Дуров как раз привлекал инвестиции в блокчейн-проект TON. Не лучший момент, чтобы говорить о случившемся и делиться проблемами со здоровьем, с точки зрения основателя Telegram.