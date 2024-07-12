Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 70%

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Реконструкция стадиона «Чайка» ведётся в микрорайоне Юбилейный города Королёв, работы выполнены уже на 70 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В частности, обновление фасада административного здания стадиона выполнено более чем на 90%. Завершены черновые и отделочные работы внутри здания. Ведётся обустройство инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.На стадионе установлены новые световые вышки под усовершенствованные диодные лампы. Все строительные материалы и необходимое оборудование в наличии, включая 600-килограммовые вентиляторы, которые будут охлаждать воздух внутри административного здания.
Работы ведутся в соответствии с графиком, на объекте заняты 30 человек, задействовано пять единиц техники.
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