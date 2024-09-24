В Королёв вернулся депутат из космоса

Видео: пресс-служба Мособлизбиркома
Избранный в Совет депутатов городского округа Королёв космонавт Олег Кононеко вернулся на Землю из самой долгой экспедиции по программе МКС и скоро сможет приступить к своей общественной деятельности, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Корабль «Союз МС-25», отстыковавшийся от МКС, приземлился в Казахстане в понедельник, 23 сентября. В составе российско-американского экипажа был и Олег Кононенко. Он провёл в космосе больше года — это была рекордная по продолжительности миссия на Международной космической станции», — говорится в сообщении.В Мособлизбиркоме напомнили, что Олег Кононенко вошел в состав Совета депутатов подмосковного Королёва по итогам выборов, которые проходили 6. 7 и 8 сентября текущего года.
Отмечается, что Олег Кононенко поставил новый мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе: за пять экспедиций он налетал 1 111 суток.
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