В Королёве стартовало производство бытовой и промышленной химии

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«Инвестиции в проект превысят 20 млн рублей. На площадке в городском округе Королёв запущено производство тестовых партий, а до конца I квартала компания планирует выйти на проектную мощность. На производстве создадут не менее 20 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Пока на предприятии выпускают жидкое мыло и средства для мытья посуды. Затем инвестор планирует наладить производство ещё 25 наименований продукции. Это профессиональные чистящие средства для гостиниц, антифриз и чистящие средства для применения на предприятиях пищевой промышленности. Фасовать продукцию планируют в пятилитровые упаковки.
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