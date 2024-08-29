В Королёве завершается капремонт школы №22

Фото: Роман Савельев
Школу №22, расположенную в микрорайоне Текстильщики города Королёв, капитально отремонтировали, оставшиеся работы завершат до начала учебного года, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Сегодня все основные работы завершены на 99%. Осталось убрать мусор и привести в порядок кабинеты. Недавно мы протестировали новую противопожарную систему. Всё прошло хорошо. Отремонтированная школа будет готова принять учеников в положенный срок – 2 сентября», — подчеркнул начальник участка Роман ТавмурзаевВ рамках капитального ремонта в здании школы обновили кровлю и фасад, а также инженерные сети, установили новые двери, окна, сантехнику и мебель. В отремонтированное учебное заведение с началом учебного года пойдут 304 ученика.
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