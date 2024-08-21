В Королёве завершают капремонт школы №22

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Школу №33, расположенную на Тарасовской улице в подмосковном Королёве, капитально ремонтируют, в настоящее время работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем, а также благоустройство пришкольной территории. Идёт поставка оборудования и мебели», — отмечается в сообщении.В ходе капитального ремонта в здании общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров обновили кровлю, фасад и входные группы, заменили все инженерные сети и сантехническое оборудование, поставили новые двери и окна и отремонтировали внутренние помещения.
Школа откроет двери для учеников с началом учебного года.
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Лев Каштанов