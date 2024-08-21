В Раменском к 15 сентября планируют завершить подготовку к отопительному сезону

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Подготовку к отопительному сезону в Раменском рассчитывают завершить к 15 сентября. Об этом сообщил замглавы администрации городского округа Владимир Векленко на оперативном совещании по вопросам подготовки к зиме.
На территории Раменского городского округа – более 1,5 тыс. многоквартирных домов. 44 управляющих организаций готовят их к отопительному периоду по утверждённому план-графику.
Также на территории Раменского городского округа – 178 многоквартирных дома, в которых Фонд капремонта Московской области проводит ремонт. Капремонт уже завершён в 73 домах, ещё в 28 МКД ведутся работы. Завершить работы планируется до 31 декабря.
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«К 19 августа управляющие организации подписали и подгрузили в систему АИС ГЖИ МО 873 паспорта. Это 55% от общего объёма. На подписи у ресурсно-снабжающих организаций –183 паспорта. Они будут подписаны и подгружены до конца недели. К 15 сентября УК планируют завершить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду», – рассказал Векленко, слова которого приводят в пресс-службе администрации городского округа.
Также на территории Раменского городского округа – 178 многоквартирных дома, в которых Фонд капремонта Московской области проводит ремонт. Капремонт уже завершён в 73 домах, ещё в 28 МКД ведутся работы. Завершить работы планируется до 31 декабря.
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Лора Луганская