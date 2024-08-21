В Раменском к 15 сентября планируют завершить подготовку к отопительному сезону

Пять теннисных столов установят в Центральном парке города Жуковский на улице Пушкина, кроме того, по просьбе жителей столы будут установлены в некоторых дворах, этот вопрос глава Жуковского Борис Аубакиров членами городского клуба по настольному теннису, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.