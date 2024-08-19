В Подмосковье с начала года устранили 1,5 тыс. дефектов содержания скамеек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Подмосковье с начала года по заявкам жителей устранили более 1,5 тыс. дефектов малых архитектурных форм. Ремонт контролируют инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Создание комфортной среды начинается со двора. С начала этого года по заявкам жителей на территории Московской области отремонтировали, покрасили и заменены повреждённые элементы скамеек. Всего удалось устранить более 1,5 тыс. дефектов. Инспекторы ведомства регулярно проверяют состояние придомовых территорий», – говорится в сообщении.В министерстве добавили, что самое большое количество дефектов устранили в городских округах Одинцовский (260), Волоколамский (112) и Дубна (100).
В Минчистоты подчеркнули, что если жители заметили нарушения содержания элементов малых архитектурных форм, они могут сообщить об этом в территориальный отдел ведомства.
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