В Королёве завершили остекление здания детсада на 107 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад, рассчитанный на 107 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Театральный парк» в Королёве, о ходе работ рассказали в Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время на объекте завершены монолитные работы и остекление, а также кладка внутренних перегородок. На фасаде уложен утеплитель, установлены кронштейны и пожарные отсечки. Места общего пользования на первом и втором этажах оштукатурены. В здании идёт монтаж инженерных систем», — говорится в сообщении.Общая площадь детского сада составляет около двух тысяч квадратных метров, в здании предусмотрены помещения для групп, кружковые, залы для физкультуры и музыки, столовая с кухней, медицинский пункт с кабинетом медсестры и процедурной, а также методические кабинеты.
Ввести новый детский сад в эксплуатацию планируется во втором квартале текущего года.
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Лев Каштанов