В ЖК «Героев» в Балашихе на кадастровый учёт поставили детский сад

В городском округе Балашиха на территории жилого комплекса «Героев» был успешно введён в эксплуатацию социальный объект — детский сад, рассчитанный на 220 малышей. Благодаря тесному сотрудничеству Министерства жилищной политики и Управления Росреестра Московской области, процесс постановки объекта на кадастровый учёт прошёл быстро и без задержек.

Современное дошкольное учреждение занимает площадь более трёх тысяч квадратных метров. Здание детского сада имеет один подземный и три наземных этажа. Пространство оборудовано всем необходимым для комфорта и всестороннего развития детей. На территории, прилегающей к учреждению, расположены игровые и спортивные площадки, где воспитанники смогут проводить время.







В рамках жилого комплекса «Герои» создаётся образовательный кластер, который обеспечит благоприятные условия для обучения и развития детей разных возрастов.



В 2024 году жилой комплекс получил золотую награду в категории «Лучший жилой комплекс Московской области» на конкурсе «ТОП ЖК-2024».





