В ЖК «Героев» в Балашихе на кадастровый учёт поставили детский сад

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В рамках жилого комплекса «Герои» создаётся образовательный кластер, который обеспечит благоприятные условия для обучения и развития детей разных возрастов.
В 2024 году жилой комплекс получил золотую награду в категории «Лучший жилой комплекс Московской области» на конкурсе «ТОП ЖК-2024».
В 2024 году жилой комплекс получил золотую награду в категории «Лучший жилой комплекс Московской области» на конкурсе «ТОП ЖК-2024».
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