В Котельниках для школьников организовали урок по доврачебной помощи

Фото: пресс-служба городского округа Котельники
В Котельниках в школе №1 для детей провели уроки по оказанию первой помощи. Об этом сообщила пресс-служба городского округа Котельники.
На примерах правила по оказанию первой медицинской помощи в различных ситуациях проводил профессиональный инструктор тактической медицины, участник СВО с позывным Махно.
Стоит отметить, что благодаря таким мероприятиям для школьников, дети смогут без паники быстро и правильно помочь человеку в разных ситуациях.
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«Такие занятия проводятся регулярно во всех школах города. Ученики школы №1 сегодня не только приобрели новые знания, но и определились для себя, готовы ли они помогать другим, брать на себя ответственность за свою жизнь и жизнь других людей», — подчеркнули в пресс-службе городского округа.
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Мира Полтева