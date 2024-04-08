В ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске построят школу на 500 учеников

Фото: пресс-служба Минэилполитики МО
Школу, рассчитанную на 500 учеников, возведут на территории жилого комплекса «Изумрудные холмы» в Красногорске, разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Школа будет расположена между Волоколамским шоссе и бульваром Космонавтов. В четырёхэтажном здании общей площадью 11,8 тыс. квадратных метров предусмотрены общие классы, а также специализированные кабинеты для уроков химии, биологии и физики», — говорится в сообщении.В школе также будет библиотечно-информационный центр с IT-зоной, читальным залом и демонстрационным пространством, два спортивных зала, актовый зал, а также медпункт и кабинеты психолога, логопеда-дефектолога и социального педагога.
Новая школа станет уже четвёртой, возведённой в ЖК «Изумрудные холмы».
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Лев Каштанов