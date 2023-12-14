На месте заброшенной больницы в Электростали появится клиника микрохирургии глаза

Фото: Главгосстройнадзор
В городском округе Электросталь появится офтальмологическая клиника и центр микрохирургии глаза. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора, который выдал разрешение на строительство здания амбулаторно-клинического обслуживания.
Работы по реконструкции стартовали 4 декабря. Строители уже завершили уборку прилегающей территории, выполнили подключения к сетям.
Такие центры работают в Московской, Ярославской, Владимирской и Вологодской областях. В клиниках оказывают как платную офтальмологическую помощь, так и в системах ДМС и ОМС.
По данным надзорного ведомства, медцентр оснастят современным оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить реконструкцию планируют в августе будущего года.
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«Застройщик реконструирует здание бывшей инфекционной больницы площадью 1,4 тыс кв м, которое долгое время находилось в полуразрушенном состоянии. Там откроют офтальмологическую клинику и центр микрохирургии глаза под брендом «Эльвизус», – говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, медцентр оснастят современным оборудованием, а прилегающую территорию благоустроят. Завершить реконструкцию планируют в августе будущего года.
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Лора Луганская