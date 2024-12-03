В Котельниках провели рейд по выявлению нелегальных такси

Из трех россиян как минимум один страдает от профессионального выгорания. Опрос проводился в октябре текущего года. В нем приняли участие 1700 человек со всей страны. Выяснилось, что почти треть респондентов один раз или даже более выгорали за последние 5 лет, почти 17% стали относиться к выгоранию гораздо серьезнее, а около 16% отметили много выгоревших людей среди своего окружения.