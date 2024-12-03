В Котельниках провели рейд по выявлению нелегальных такси

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Рейд, направленный на выявление нелегальных услуг такси, провели в Котельниках, в результате были обнаружены два нарушителя, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рейде участвовали замглавы городского округа Котельники Сергей Полевщиков, сотрудники Госавтоинспекции управления «Люберецкое» и межмуниципального отдела № 1 Управления регионального административно-транспортного контроля подмосковного Минтранса, а также представителями народной дружины.«Рейд проводился в районе домов №15 и №17 по Кузьминской улице в городе Котельники. По итогам рейда было выявлено два нарушения. Водителей нелегальных такси привлекли к административной ответственности, а их автомобили эвакуировали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие рейды в Котельниках будут проводиться регулярно.
Читайте также:
На выездной администрации в Котельниках обсудили отопление в домах
Спортсмены Котельников выступили на Международном турнире по настольному хоккею
Конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках» собрал музыкантов из 22 муниципалитетов
Лев Каштанов