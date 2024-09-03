В Котельниках за месяц выявили три нарушения утилизации отходов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
В Котельниках в июле заметили три нарушения сброса отходов в контейнеры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Там отметили, что в этой работе помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».
Нарушения зафиксировали в микрорайонах Южный, Белая Дача и в Яничкином проезде.
Там напомнили, что жители региона должны утилизировать мусор в том населённом пункте, где они проживают. Для этого нужно заключить договор на вывоз бытовых отходов.
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«Сначала камеры фиксируют номер автомобиля, из которого выбрасываются мусор. Затем владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощённой процедуре. Размер штрафа для граждан – до 70 тыс. рублей, для должностных лиц – до 100 тыс., для юрлиц – до 200 тысяч рублей», – разъяснили в Минчистоты Московской области.
Там напомнили, что жители региона должны утилизировать мусор в том населённом пункте, где они проживают. Для этого нужно заключить договор на вывоз бытовых отходов.
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Лора Луганская