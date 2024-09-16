В Котельниках завершили комплексное благоустройство двора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
Работы по комплексному благоустройству дворовой территории завершили на Кузьминской улице в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«У дома №15 по Кузьминской улице заменили асфальтобетонное покрытие на парковках, проездах и тротуарах. Кроме того, были оборудованы съезды и занижения для маломобильных жителей. В рамках благоустройства во дворе высадили кустарник, установили скамейки и урны», — говорится в сообщении.В администрации муниципалитета также сообщили, что во дворе у домов №№11-13 на Кузьминской улице установили детскую площадку по губернаторской программе. Отмечается, что это уже десятая губернаторская площадка, обустроенная в Котельниках. Площадка включает в себя не только игровой комплекс, но также зону воркаута — чтобы и взрослые могли там провести время с пользой и удовольствием.
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