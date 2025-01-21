В коттеджном посёлке «Кембридж» в Истре ввели в эксплуатацию 20 домов

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Ещё 20 таунхаусов ввели в эксплуатацию в коттеджном посёлке «Кембридж», расположенном на территории деревни Красный Посёлок городского округа Истра, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Дома построены в стиле классической английской архитектуры. Помимо жилья, в коттеджном посёлке построен и уже работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, а также есть различные детские студии — танцевальная, вокальная, ИЗО и театральная. Кроме того, на территории посёлка установлены игровые площадки для детей разных возрастов и площадки для воркаута», — говорится в сообщении.В настоящее время в посёлке «Кембридж» возводят школу, рассчитанную на 594 ученика. Всего проектом предусмотрено семь очередей строительства, включая создание полноценной социальной инфраструктуры.
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