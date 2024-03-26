В Красноармейске построили дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья построили в городе Красноармейск Пушкинского городского округа, новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Квартиры в новом доме получит 281 семья переселенцев, это более 620 человек», — отмечается в сообщении.Введение в эксплуатацию новостройки позволит расселить 19 домов, находящихся в аварийном состоянии. Это дома №№7, 9, 13 и 15 на улице Академика Янгеля, дома №№6, 7, 8, 11, 12 и 19 на улице Лермонтова, дома №№12, 21, 23 и 25 на улице Свердлова, дома №№1а, 4 и 6 на улице Трудовой Посёлок, до №37 на улице Дачная и дом №15 на улице Чкалова.
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Лев Каштанов