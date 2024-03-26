В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов около 50 человек

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Почти 50 человек расселили из аварийного жилья в двух округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«За неделю в Шатуре и Сергиевом Посаде из 18 аварийных помещений были переселены 46 человек. Общая площадь расселённого аварийного жилого фонда составила более 808 квадратных метров», — говорится в сообщении.Жильцы аварийных домов получили новые квартиры или жилищные сертификаты, позволяющие приобрести квартиру в любом районе Подмосковья — как в новостройке, так и на вторичном рынке недвижимости. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Если реальное ветхое жильё меньше, сертификат всё равно будет выдан на сумму не менее 4 млн 290 тысяч рублей.
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Лев Каштанов