В Подмосковье подали более 1,1 тыс. заявок на жилищные сертификаты

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Более 1,1 тыс. заявок на жилищные сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Московской области в начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Заявку на жилищный сертификат могут подавать жильцы дома, признанного аварийным. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Если реальная жилплощадь в ветхом доме меньше, сертификат всё равно выдаётся на сумму не меньше 4 млн 290 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Приобрести жильё по сертификату можно в любом районе Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке недвижимости.
Всего заявления на жилищные сертификаты поступили от жильцов авариных домов из 26 округов Московской области.
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Лев Каштанов