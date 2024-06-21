Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Красноармейске провели ямочный ремонт во дворе по запросу жителей

В Красноармейске провели ямочный ремонт во дворе по запросу жителей

21 июня 2024, 14:24
Фото: Екатерина Мелкозёрова

Фото: Екатерина Мелкозёрова

Изъяны асфальтового покрытия устранили на проезжей части во дворе в микрорайоне Северный города Красноармейск по просьбе жителей, площадь ремонта составила 40 квадратных метров, передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.
О том, как ликвидируют ямы на дорогах, рассказал рабочий ГБУ «Городское хозяйство» Андрей.

«Мы заранее вырезали старый асфальт на повреждённых участках дороги. Теперь засыпаем ямы горячим асфальтом и трамбуем его. Обычно это занимает немного времени. Работа на час», — сказал Андрей.


А ямочном ремонте во дворе микрорайона Северный было задействовано пять человек.

Отмечается, что такие работы в округе проводятся каждый день. В первую очередь выполняются заявки жителей, кроме того, идёт плановый ямочный ремонт во дворах и на дорогах.

Читайте также:

У школы в Егорьевске провели ямочный ремонт

В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 1100 ям

В подмосковных дворах отремонтировали более 340 тыс. квадратных метров асфальта
#красноармейск
#ямочный ремонт
#ремонт дорог
#двор
Как сэкономить на отпуске: лайфхак по перерасчёту оплаты за коммунальные услуги
21 июня 2024, 14:38

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Жителям Подмосковья рассказали лайфхак по перерасчету оплаты за коммуналку. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В сезон отпусков в министерстве напомнили жителям о возможности получить перерасчёт платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), если они будут отсутствовать в квартире.

Это может быть поездка на дачу, отпуск или командировка. Таким образом, вы сможете сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Для того чтобы получить перерасчёт, необходимо выполнить следующие условия. Во-первых, один или несколько зарегистрированных в квартире жильцов должны отсутствовать более пяти календарных дней подряд. Перерасчёт возможен только по следующим услугам: обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО); холодное и горячее водоснабжение; водоотведение; электроснабжение и газоснабжение. Исключение составляет обращение с ТКО: перерасчёт по этой услуге возможен при отсутствии индивидуальных счётчиков или технической невозможности их установки» — рассказали в пресс-службе.

Не подлежат перерасчёту услуги по отоплению, содержанию жилого помещения и услуги на общедомовые нужды (ОДН).

Чтобы получить перерасчёт, необходимо подать заявление в управляющую организацию или в МосОблЕИРЦ. Заявление можно подать до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие продолжительность отсутствия, например: железнодорожные или авиабилеты, счета за проживание в гостинице, справка из садового товарищества и т.д.

Если в квартире установлены счётчики, то чтобы не переплачивать за время отсутствия, достаточно передать показания счётчиков. При нулевом расходе и текущие показания счётчика, и начисления будут нулевыми. Важно передавать текущие показания счётчика, а не нули. Узнать подробнее о перерасчёте можно на портале «Твой Домовой».

Читайте также:

Топ-6 способов охладить помещение без вентилятора и кондиционера в жару

Московская область представила свои проекты на международной выставке «Россия»

Москвичей предупредили об опасности сбора грибов и ягод в столице
#отпуск
#тко
#документы
#водоснабжение
#услуги
#проекты
#мособлеирц
#жку
#заявление
#газоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пущине благоустроили бульвар Иерусалимского
21 июня 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Благоустройство бульвара имени Академика Иерусалимского завершили в подмосковном Пущине, работы проводились по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На бульваре обустроили новые удобные пешеходные дорожки, установили скамейки и урны, а также создали новую систему освещение и провели озеленение», — говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что всего в текущем году на территории Московской области в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» запланировано создание 23 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 14 парков, 12 лесопарков и шести набережных.

Читайте также:

В подмосковной деревне Зарудня установят уличное освещение

Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями

В Серпухове завершили благоустройство Северного сквера
#пущино
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ВАО Москвы могут ввести новые «медленные» зоны для самокатов
21 июня 2024, 14:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Жители восточных районов Москвы просят отрегулировать скорость движения электросамокатов в общественных местах отдыха.
Решить вопрос пообещала глава «Центра Добрых дел», председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова. Она организовала опрос среди жителей районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Сокольники. После того, как будет собрано необходимое число мнений, центр направит соответствующее предложение городским властям.

«Москва выступает ориентиром развития сервисов аренды для многих городов мира. Поэтому для нас особенно важно формировать культуру безопасного вождения и обучать водителей СИМ. Мы хотим сделать Восточный округ примером безопасного использования электросамокатов в общественных местах для всех», — приводят Вести Московского региона слова Цветковой.

Она подчеркнула, что уже в ближайшее время в ВАО появятся дополнительные «медленные» зоны для безопасности всех участников движения.
Где именно организовать подобные зоны, будут решать местные жители.

В настоящее время в столице организовано 320 медленных зон. Там самокаты и велосипеды автоматически замедляются до 5–15 км/ч.

Читайте также:

Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров

Электросамокат наехал на ребёнка в Москве

Подросток арендовал электросамокат через аккаунт отца друга и попал под машину в Москве
#москва
#опрос
#велосипеды
#жители
#электросамокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье подписали соглашение о рациональном обращении с отходами
21 июня 2024, 14:30

Фото: Минчистоты МО

В Подмосковье будут развивать новые методы и технологии в сфере утилизации отходов. Соглашение о сотрудничестве подписали зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и гендиректор «ПК Вторалюминпродукт» Илья Качапин.
«Сегодня мы подписали второе значимое для области соглашение о взаимодействии в переработке отходов. Это важный шаг к созданию чистой и здоровой среды для жителей. Уверен, что сотрудничество станет долгосрочным и продуктивным, стимулировать не только решение связанных с отходами конкретных проблем, но и созданию благоприятной экологической обстановки в регионе», – сказал Мурашов.
Компания занимается сбором и утилизацией разных типов отходов, включая лом, электронику, старую технику, а также самолёты, вагоны и средства военного комплекса. Благодаря современным и безопасным технологиям рециклинга на предприятии извлекают около 98% чёрных и цветных металлов, которые можно использовать повторно.

Читайте также:

​В Подмосковье с начала года починили окна в 1,5 тыс. подъездах

Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями

Более тысячи лифтов запустили в Подмосковье после ремонта
#московская область
#подмосковье
#владислав мурашов
#минчистоты
#отходы
#утилизация
#соглашение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как выросли цены на сезонные ягоды в России
21 июня 2024, 14:19

Фото: iStock/DenisMArt

В среднем летние сезонные ягоды подорожали на 8-16% по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование аналитиков АТОЛ.
«Наибольший рост медианной стоимости за 1 кг наблюдается у малины и вишни. В среднем за них в магазине россияне заплатят 783 руб. и 486 руб. соответственно, что на 16% выше показателей июня 2023 года. На 15% выросла цена на клубнику», — приводит данные исследования «Газета.Ru».

Уточняется, что средняя стоимость клубники составляет около 551 рубля за один кг.

Кроме того, на 12% подорожали ежевика, смородина и черешня. В июне килограмм ежевики стоит 996 руб., а смородины — 563 руб. При этом за черешню придется отдать около 509 руб.

Меньше всего подорожала голубика – всего на 8%. Купить килограмм этой ягоды можно за 988 руб.

Читайте также:

Россиянам пояснили причину роста цен на картофель

В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты

Население ожидает ускорения роста цен
#ягоды
#данные
#цена
#рост
#россияне
#снижение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для льготников будет доступна технология быстрого прохода на железнодорожные станции
21 июня 2024, 14:15

Фото: пресс-служба ЦППК

Для федеральных льготников с 22 июня заработает функция быстрого прохода к поездам. Им больше не нужно будет оформлять разовый льготный билет в кассе ЦППК перед каждой поездкой. Такая возможность появится для обладателей социальных карт Москвы и Московской области на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами, сообщили в подмосковном Минтрансе.
Теперь федеральным льготникам достаточно будет раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте, а потом просто прикладывать её к турникету или валидатору при поездках в пределах Московского региона. Главное – валидировать карту на входе и на выходе. Иначе функция будет недоступна, а для возобновления придется снова обратиться к кассиру.

Как пояснили в ведомстве, технология быстрого прохода будет доступна для федеральных льготников на 333 станциях Москвы и области. Она позволяет значительно ускорить время прохода на посадку к поездам ЦППК, поскольку больше не нужно обращаться в кассу при каждой поездке.

Читайте также:

Пассажиры ЦППК за полгода оформили 28 тысяч карт провожающего

В Лобне стартовал первый проект подготовки машинистов ЦППК с многопрофильным колледжем

Более половины пассажиров ЦППК покупают билеты через цифровые сервисы
#цппк
#транспорт
#льготники
#минтранс мо
#проезд
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спасатели устранили последствия непогоды в Московской области
21 июня 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас ликвидировали последствия непогоды в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В четверг, 20 июня, спасатели и пожарные ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия сильного ветра в разных городских округах Московской области: Волоколамском, Домодедове, Егорьевске, Коломне, Можайском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Солнечногорске и Ступине.

В единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило множество сообщений о поваленных деревьях. Зелёные насаждения рухнули на проезжую часть и частные участки домовладений, перекрыв дороги и улицы.

«Специалисты Московской областной противопожарно-спасательной службы работали в разных уголках Подмосковья. В городских округах Егорьевск и Можайск деревья упали на проезжую часть, из-за чего автомобилисты не могли проехать дальше. В округе Домодедово и Солнечногорске под завалом из зелёных веток и крупных стволов оказались частные участки домовладений. А в округе Коломна под удар попала детская площадка, но, к счастью, в этот момент на ней никого не было», — поделился заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы с помощью бензопил распиливали деревья и убирали тяжёлые ветки и брёвна, восстанавливая привычное движение и порядок на улицах.
​​​​
Читайте также:

Подмосковный спасатель вывел из леса потерявшуюся 15-летнюю девочку

Спасатели освободили мальчика, застрявшего в заборе на двухметровой высоте

Подмосковные спасатели помогли семье в застрявшем после ливня автомобиле
#мо
#спасатели
#помощь
#движение
#дороги
#деревья
#пожарные
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Щёлкове вышли на линии 26 новых автобусов
21 июня 2024, 13:49

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

На пять маршрутов в городском округе Щёлково вышли 26 новых автобусов: 21 из них марки ЛиАЗ и пять марки YUTONG, все они рассчитаны на 53 посадочных места, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Новые автобусы вышли на маршруты №№7, 335, 349, 361 и 371. Машины оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, а также электронными автоинформаторами. Высота спинки на сиденьях регулируется», — отмечается в сообщении.
Ещё одно улучшение транспортного обслуживания жителей округа касается изменения автобусного маршрута №27. Глава округа Андрей Булгаков сообщил, что по просьбам населения этот маршрут планируют продлить до больницы в деревне Аксёново.

Ранее сообщалось, что в Московской области началось тестирование автобуса среднего класса SAZ LE60, произведённого на Самаркандском автозаводе SamAuto.

Читайте также:

Гимназист Александр Ляшенко стал первым 300-балльником в Щёлкове

Почти все щёлковские СНТ заключили договоры на вывоз мусора

Глава Щёлкова Булгаков дал поручения по обращениям жителей
#автобусы
#щёлково
#общественный транспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госавтоинспекция провела массовую проверку водителей в Серебряных Прудах
21 июня 2024, 13:43

Фото: istockphoto / Nomadsoul1

Госавтоинспекция г.о. Серебряные Пруды организовала очередную массовую проверку водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Инспекторы ГИБДД г.о. Серебряные Пруды проверили, соблюдают ли водители правила безопасной перевозки детей.

«Сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей, чтобы выявить нарушения при использовании детских удерживающих устройств. Водителям напомнили о важности использования автокресел и ремней безопасности при перевозке детей. Всем участникам дорожного движения вручили тематические памятки о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Также детям подарили световозвращающие элементы», — поделились в пресс-службе.

За время проверки было проверено около 30 транспортных средств, и ни в одном из них не было выявлено нарушений. Мероприятие проводилось с участием представителей СМИ.

Соблюдайте правила дорожного движения и помните, что перевозка детей требует особой ответственности. Даже короткие поездки должны быть безопасными для маленьких пассажиров.

Читайте также:

В Серебряных Прудах прошел традиционный праздник «Люблю березу русскую»

Дети из школьного лагеря Серебряных Прудов поставили химические опыты

На территории Серебряных Прудов пройдет профилактическое мероприятие «Автобус»
#гибдд
#проверки
#перевозки
#серебряные пруды
#водители
#правила
#нарушения
#поездки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф