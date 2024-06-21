В Красноармейске провели ямочный ремонт во дворе по запросу жителей

Фото: Екатерина Мелкозёрова
Изъяны асфальтового покрытия устранили на проезжей части во дворе в микрорайоне Северный города Красноармейск по просьбе жителей, площадь ремонта составила 40 квадратных метров, передаёт корреспондент Екатерина Мелкозёрова.
О том, как ликвидируют ямы на дорогах, рассказал рабочий ГБУ «Городское хозяйство» Андрей.
А ямочном ремонте во дворе микрорайона Северный было задействовано пять человек.
Отмечается, что такие работы в округе проводятся каждый день. В первую очередь выполняются заявки жителей, кроме того, идёт плановый ямочный ремонт во дворах и на дорогах.
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«Мы заранее вырезали старый асфальт на повреждённых участках дороги. Теперь засыпаем ямы горячим асфальтом и трамбуем его. Обычно это занимает немного времени. Работа на час», — сказал Андрей.
А ямочном ремонте во дворе микрорайона Северный было задействовано пять человек.
Отмечается, что такие работы в округе проводятся каждый день. В первую очередь выполняются заявки жителей, кроме того, идёт плановый ямочный ремонт во дворах и на дорогах.
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Лев Каштанов