В Красноармейске снесли ветхий многоквартирный дом

Двухэтажный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Краснофлотской улице в городе Красноармейск Пушкинского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный двухэтажный дом общей площадью около 490 квадратных метров был построен в 1954 году. Из-за морального и физического износа здание признали аварийным и включили в список для ликвидации. Жильцов восьми квартир обветшавшего дома переселили оттуда, а во втором квартале текущего года аварийное здание снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время земельный участок, который занимал дом, полностью свободен от постройки и очищен от строительного мусора.
Всего на территории Пушкинского округа было обнаружено 299 проблемных построек: ветхих зданий, недостроев, а также объектов, возведённых без разрешительной документации. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 187 объектов Работ в этом направлении продолжается.
Читайте также:
В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенную столовую
В Химках построят девятиэтажный паркинг на 500 машин
В подмосковном посёлке Туркмен снесли деревянный многоквартирный дом
Лев Каштанов