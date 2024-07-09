В подмосковном посёлке Туркмен снесли деревянный многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Обветшавший деревянный многоквартирный дом снесли на Спортивной улице в посёлке Туркмен городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Деревянный одноэтажный многоквартирный дом общей площадью около 130 квадратных метров был построен в 1972 году. По результатам обследования постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Жильцов ветхого дома расселили», — говорится в сообщении.Ветхий дом снесли во втором квартале текущего года. В настоящее время земельный участок расчищен от строительного мусора. Власти городского округа планируют провести на освободившейся территории работы по благоустройству.
Всего на территории округа Клин было выявлено 241 проблемное здание: недострои, ветхие постройки и самострои. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 171 объект. Работы в этом направлении продолжаются.
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