В Орехово-Зуевском округе снесли заброшенную столовую

Аварийное одноэтажное здание заброшенной столовой снесли в посёлке Мисцево Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Здание общей площадью немногим более 170 квадратных метров было построено с 1965 году. Долгое время здание не использовалось и пришло в авариное состояние. Обследование выявило износ конструктивных элементов. Постройку признали аварийной и включили в список на ликвидацию. Во втором квартале 2024 года проблемное здание снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время земельный участок, на котором стояла столовая, полностью освобождён от здания и строительного мусора.
Всего на территории Орехово-Зуевского округа было выявлено свыше 330 недостроев, аварийных зданий, а также объектов, возведённых без разрешительных документов. В настоящее время 78% таких построек снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
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Лев Каштанов