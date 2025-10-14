В Краснодаре лжесобственница «оформила» продажу гостиницы и заработала 28 млн рублей

14 октября 2025, 16:53

Россиянка продала чужой гостевой дом за 28 миллионов рублей

Фото: Istock / IZI1947

49-летнюю жительницу Краснодара обвиняют в крупном мошенничестве — женщина незаконно продала гостевой дом за 28 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».