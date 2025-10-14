В Краснодаре лжесобственница «оформила» продажу гостиницы и заработала 28 млн рублей
49-летнюю жительницу Краснодара обвиняют в крупном мошенничестве — женщина незаконно продала гостевой дом за 28 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
По данным следствия, она выставила на продажу объект площадью около 3500 кв. м в пригороде краевого центра, утверждая, что недвижимость входит в действующий гостиничный бизнес. При этом обвиняемая скрыла, что здания были возведены без законных оснований, а срок её права владения участком истёк.
Женщина отправилась в Новороссийск, где заключила сделку с покупателем и получила деньги. Позднее аферу раскрыли, и материалы дела направили в суд.
Лжесобственнице грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159, часть 4 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».
