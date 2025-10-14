Достижения.рф

Зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению во взятке

Зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов обвиняется в коррупции
Дмитрий Смирнов (Фото: пресс-служба прокуратуры Белгородской области)

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Смирнов занял эту должность в конце сентября 2025 года. Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ совместно со следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ.

До назначения в Белгородскую область Смирнов три года возглавлял городскую прокуратуру во Всеволожске Ленинградской области.

