Зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению во взятке
Зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов обвиняется в коррупции
Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Смирнов занял эту должность в конце сентября 2025 года. Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ совместно со следователями центрального аппарата Следственного комитета РФ.
До назначения в Белгородскую область Смирнов три года возглавлял городскую прокуратуру во Всеволожске Ленинградской области.
