Аферисты под видом сотрудников ФСБ и банка обманули семью на 2 миллиона рублей

14 октября 2025, 11:45

Мошенники выманили у пенсионерки и её дочери более 2 млн рублей в Новокубанке

Фото: Istock / TatyanaGl

В Новокубанске мошенники обманули 71-летнюю пенсионерку и её 52-летнюю дочь, лишив их более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».