Аферисты под видом сотрудников ФСБ и банка обманули семью на 2 миллиона рублей
В Новокубанске мошенники обманули 71-летнюю пенсионерку и её 52-летнюю дочь, лишив их более 2 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Все началось с телефонного звонка — пожилой женщине позвонил мужчина, представившийся её бывшим руководителем с фабрики, где она раньше работала. Он предупредил, что ей поступит «очень важный звонок».
После этого с ней связались лжесотрудники банка и ФСБ. Аферисты уверили женщину, что её банковские сбережения якобы находятся под угрозой — ими могут воспользоваться террористы. Чтобы «спасти деньги», они предложили перевести средства на специальный «защищённый счёт».
Пенсионерка, опасаясь потерять накопления, посоветовалась с дочерью. Мошенники смогли убедить и её — в итоге обе женщины перевели злоумышленникам 2 165 000 рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности причастных.
