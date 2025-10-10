Достижения.рф

Жителя Швеции наказали за наклейку «Вагнера» и прокол колеса авто с флагами Украины

Фото: Istock / NiklasEmmoth

В Швеции суд оштрафовал жителя города Кируна на 15 600 крон за то, что он наклеил стикер с символикой ЧВК «Вагнер» на автомобиль украинских беженцев и проколол одно из его колёс. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».



Инцидент произошёл осенью прошлого года. Мужчина заметил машину, украшенную украинскими флагами и наклейками, подошёл к ней, оставил на бампере стикер и повредил шину ножом.

Все действия вандала зафиксировал видеорегистратор, установленный в автомобиле. После обращения владельца машины в полицию злоумышленника быстро задержали.

Суд назначил ему условный срок, штраф в размере 15 600 крон и обязал выплатить ещё 1 000 крон в фонд помощи жертвам преступлений. Пострадавший признался, что после инцидента «перестал чувствовать себя в безопасности».

Софья Метелева

