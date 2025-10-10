Жителя Швеции наказали за наклейку «Вагнера» и прокол колеса авто с флагами Украины

10 октября 2025, 11:50

Мужчину оштрафовали на 15 тыс. крон за стикер «Вагнера» на машине украинцев

Фото: Istock / NiklasEmmoth

В Швеции суд оштрафовал жителя города Кируна на 15 600 крон за то, что он наклеил стикер с символикой ЧВК «Вагнер» на автомобиль украинских беженцев и проколол одно из его колёс. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».